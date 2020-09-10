السعودية تعلن اعتراض طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون من اليمن

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه المملكة ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي قوله: "تم ذلك بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية".