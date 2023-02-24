مصرع 6 مسلحين بعملية أمنية في باكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية، عن مصرع ما لا يقل عن ستة مسلحين في عملية أمنية مشتركة بين إدارة مكافحة الإرهاب والشرطة في إقليم خيبر بختونخوا شمال باكستان المتاخم لأفغانستان. ونقلت وسائل إعلام باكستانية عن المتحدث باسم الشرطة شهيد حميد في بيان له، القول: إن "العملية جرت في منطقة (لاكي مروات) بناء على بلاغ يفيد بأن إرهابيين يخططون لشن هجوم على نقطة تفتيش شرطة (عباس) في الإقليم".

وأكد البيان مصرع ستة مسلحين ينتمون إلى حركة طالبان باكستان المحظورة ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية.