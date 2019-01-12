الكشف عن تكلفة الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة

كشف تقرير أوردته قناة "سي أن بي سي" الأميركية أن تكلفة الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة ستكون أكبر من المبلغ الذي يطالب به الرئيس دونالد ترامب لتمويل بناء الجدار على الحدود.

وأشارت "سي أن بي سي" إلى أنه استنادا إلى توقعات محللي شركة Wells Fargo الأميركية للخدمات المالية، سيكلف الإغلاق الحكومي الاقتصاد الأميركي ملياري دولار في الأسبوع.

أما تقديرات مؤسسة S&P Global، وهي أكثر تحفظا، فإن تكلفة الإغلاق الحكومي قد بلغت حتى يوم الجمعة 11 يناير 3.6 مليار دولار. وهي تتوقع أن يكلف كل أسبوع من الإغلاق نحو 1.2 مليار دولار أو 0.05 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال ربع سنة.

وقالت بيث آن بوفينو، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في S&P Global Ratings إنه "في حال استمر الإغلاق الحكومي الجزئي لأسبوعين إضافيين، نقدر تأثيره الإجمالي بـ 6 مليارات دولار، ما سيكون أكبر من التمويل المطلوب لبناء الجدار على الحدود، وهو 5.7 مليار دولار".

يذكر أن الإغلاق الحكومي مستمر في الولايات المتحدة منذ 22 ديسمبر الماضي على خلفية الخلافات بين الرئيس دونالد ترامب والمشرعين بشأن تمويل بناء الجدار على الحدود مع المكسيك. وطال الإغلاق 9 هيئات، أو نحو ربع الحكومة الأميركية.

وجدير بالذكر أن أطول إغلاق حكومي في وقت سابق استمر 3 أسابيع بين ديسمبر عام 1995 ويناير 1996، على خلفية الخلافات بين الرئيس بيل كلينتون ورئيس مجلس النواب آنذاك نيوت غينغريتش بشأن الميزانية.