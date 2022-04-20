المركزي الكويتي ينسق مع أجهزة الدولة لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية

أعلن الجهاز المركزي الكويتي، عن تعزيز التنسيق بين كافة أجهزة الدولة لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية. وذكر "المركزي الكويتي" - في بيان الثلاثاء - عقد اجتماع مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الدكتور محمد الفارس؛ لبحث جهود الجهاز المركزي في معالجة قضية المقيمين بصورة قانونية. وتضمن الاجتماع استعراض الأدلة والإحصاءات حول الجهود المبذولة في هذا الصدد، وسبل تعزيز التنسيق مع جميع أجهزة الدولة في إطار المعالجة المتكاملة لقضية المقيمين بصورة غير قانونية.