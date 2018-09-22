مجلس الأمن الدولي يثمن رعاية خادم الحرمين الشريفين لاتفاق السلام بين إريتريا وأثيوبيا والتفاهم مع جيبوتي

ثمّن أعضاء مجلس الأمن الدولي عاليًا رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لاتفاق السلام والصداقة والتعاون الشامل الذي وقعه الرئيس الإريتري أسياس أفورقي ورئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد في 16 من شهر سبتمبر الجاري في محافظة جدة واستضافته - أيده الله - للاجتماع بين رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله ونظيره الإريتري أسياس أفورقي.
ورحب أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيان لهم أمس الجمعة بالاجتماع بين رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله والرئيس الإريتري في 17 من شهر سبتمبر الجاري في جدة، برعاية خادم الحرمين الشريفين، آملين في أن يفتح هذا الاجتماع فصلاً جديدًا في العلاقات بين جيبوتي وأريتريا ويشجع البلدين على الاستمرار في الدخول في حوار هادف.
وأفاد البيان بأنهم أخذوا علمًا بالتزام أريتريا وأثيوبيا بفتح حقبة جديدة من السلام والصداقة والتعاون الشامل فضلا عن تعزيز السلام والأمن الإقليميين.
وقال أعضاء المجلس إن هذه التطورات تمثل معلمًا تاريخيًا ومهمًا له انعكاساته الإيجابية بعيدة المدى بالنسبة للقرن الأفريقي وما بعده، مثنين على قادة المنطقة لحكمتهم وشجاعتهم في جهودهم المستمرة لحل الخلافات.
ودعا أعضاء المجلس إلى مواصلة هذه الجهود والمكاسب الأخيرة بهدف فتح فصل جديد من التعاون يضمن تحقيق مزيد من السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.
GMT 05:55 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبرروحاني يؤكد أن إيران ستزيد من قدراتها الدفاعية ولن تتخلى عنها
GMT 05:53 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبرالزوارق البحرية لقوات الاحتلال تطلق النار تجاه مراكب الصيادين ببحر شمال غزة
GMT 05:39 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبرمنظمة "اليونيسف" تحذر من تردي أوضاع الأطفال في مراكز الاستقبال في الجزر اليونانية
GMT 05:37 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبررئيس مجلس الاتحاد الأوروبي يدعو لحل وسط في "البريكسيت"
GMT 04:51 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبرواشنطن تعلن الترتيب لقمة أخرى تجمع الرئيس الأميركي بالزعيم الكوري الشمالي
تعتبر جيجي حديد وكايا جربر العارضتان الأكثر طلبًا في العالم، بعد أن هيمنتا على مدرجات العالم التى لا تعد ولا تحصى خلال شهر الموضة هذا العام. وحصلت كل منهما على عروض الأزياء على مدرج ماكس مارا لعرض مجموعة الربيع / الصيف 2019 ، خلال أسبوع الموضة في ميلانو صباح الأربعاء، حيث تمت مشاركتهن بتصاميم تتمتع بأسلوب جريء وجذاب. وكانت جيجي البالغة من العمر 23 عامًا ,تجذب الانتباه في معطف أسود تم تصميمه ليتناسب مع الشكل المميز الإمبراطوري الذي يهدف للكمال، بينما ارتدت كايا البالغة من العمر 17 عامًا، لونًا أصفر نابضًا بالحياة. وارتدت جيجي مجموعة من الموديلات المذهلة، من بينها تصاميم لإيرينا شايك وجوان سمولز، وبدأت باقتحام المدرج في ملابس خارجية أنيقة، مصحوبة بحزام سميك لفت الانتباه إلى خصرها الصغير. وامتلأت السترة بالتفاصيل المزيّنة في نهايتها. وكانت جيجي تتألق بقطعة منمقة
أرسل تعليقك