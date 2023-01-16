الدفاعات الروسية تسقط طائرة مسيرة فوق ميناء في القرم

قال حاكم مدينة سيفاستبول في شبه جزيرة القرم، ميخائيل رازفوجايف، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة مسيرة فوق ميناء سيفاستبول، الاثنين، وفقاً لما نقلته وكالة "تاس".وأضاف رازفوجايف عبر تليجرام، أن "الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة فوق ميناء سيفاستبول. جميع الخدمات لا تزال تعمل وفي نمط عملها الطبيعي".وتعرض أسطول البحر الأسود الروسي المتمركز في سيفاستبول بشبه جزيرة القرم، إلى عدة هجمات بالطائرات المسيرة خلال الأشهر الماضية.