أوكرانيا تنقذ مسؤولا كبيرا من الخطف في عملية جديدة مع روسيا
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أوكرانيا تنقذ مسؤولا كبيرا من الخطف في عملية جديدة مع روسيا

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العرب اليوم - أوكرانيا تنقذ مسؤولا كبيرا من الخطف في عملية جديدة مع روسيا

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موسكو ـ العرب اليوم

أفادت الرئاسة الأوكرانية، بأن روسيا أطلقت سراح عمدة بلدية ميليتوبول بعد أيام من اختطافه، فيما ذكرت صحيفة «أنترفاكس الأوكرانية» أن كييف تبادلت 9 جنود روس مقابل تحرير عمدة بلدية ميليتوبول ودخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أسبوعها الثالث حيث ركزت القوات الروسية ضغطها على كبريات المدنوأعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 3 ملايين أوكراني فروا من الحرب

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أوكرانيا تنقذ مسؤولا كبيرا من الخطف في عملية جديدة مع روسيا أوكرانيا تنقذ مسؤولا كبيرا من الخطف في عملية جديدة مع روسيا



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