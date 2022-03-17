أوكرانيا تنقذ مسؤولا كبيرا من الخطف في عملية جديدة مع روسيا

أفادت الرئاسة الأوكرانية، بأن روسيا أطلقت سراح عمدة بلدية ميليتوبول بعد أيام من اختطافه، فيما ذكرت صحيفة «أنترفاكس الأوكرانية» أن كييف تبادلت 9 جنود روس مقابل تحرير عمدة بلدية ميليتوبول ودخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أسبوعها الثالث حيث ركزت القوات الروسية ضغطها على كبريات المدنوأعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 3 ملايين أوكراني فروا من الحرب