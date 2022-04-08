كوريا الجنوبية تعلن فقدان الاتصال بسفينة تقل 6 مواطنين قبالة سواحل تايوان

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أن سفينة تقل ستة كوريين جنوبيين فُقدت قبالة سواحل تايوان، وإن عملية بحث وإنقاذ جارية.وقالت الوزارة إن السلطات التايوانية أبلغت حكومة كوريا الجنوبية أنها تلقت إشارات استغاثة من السفينة كيوتو 1 في حوالي الساعة 9:50 صباحا (0050 بتوقيت غرينتش) يوم الخميس، مضيفة أن جميع الأشخاص الستة الذين كانوا على متنها مواطنون كوريون جنوبيون.وذكرت الوزارة أنها شكلت فريق استجابة للطوارئ وأرسلت سفينة دورية وطائرات هليكوبتر لدعم عملية البحث، .

