ترامب يؤكد أن زعيم كوريا الشمالية كان يستعد للحرب مع الولايات المتحدة

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون كان يستعد للحرب مع الولايات المتحدة، في فترة قبل ولايته الرئاسية وقال ترامب في حديث إذاعي الثلاثاء: "إذا نظرتم إلى كوريا الشمالية، فقد كان كل شخص يعتقد أننا نتجه نحو الحرب. ولو فازت هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة السابقة، لأدى ذلك إلى وفاة الملايين من الناس. الزعيم الكوري الشمالي كان يتوقع حربا، غير أن علاقاتنا الآن جيدة جدا".