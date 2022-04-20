رئيس مجلس النواب اللبناني يبحث مع سفيري السعودية والكويت العلاقات الثنائية

بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع سفير المملكة العربية السعودية بلبنان وليد البخاري وسفير الكويت بلبنان عبد العال القناعي الأوضاع العامة في البلاد والعلاقات بين لبنان والسعودية والكويت. جاء ذلك خلال لقائين منفصلين عقدهما بري مع سفيري المملكة السعودية والكويت بمقر رئاسة مجلس النواب اللبناني بعين التينة بالعاصمة بيروت.