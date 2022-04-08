إسرائيل تعلن مقتل منفذ هجوم تل أبيب

أعلن الأمن الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، مقتل الفلسطيني منفذ عملية شارع ديزينكوف في تل أبيب، بعد مطاردة استمرت نحو 9 ساعات. وقال جهاز الأمن الإسرائيلي في بيان: "منفذ عملية تل أبيب قتل بعد خوضه اشتباك مع قوة من وحدة اليمام وقوة من الشاباك خلال تحصنه بالقرب من مسجد في مدينة يافا".