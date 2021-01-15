ذكرت صحيفة "بوليتيكو" مساء الخميس نقلا عن شخصين مطلعين، أن بروفة حفل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، كانت مقررة يوم الأحد، أرجئت بسبب مخاوف أمنية.وقال الموقع الإخباري إنه من المقرر الآن إجراء البروفة يوم الاثنين، أي قبل يومين فقط من موعد دخول الفائز في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني إلى البيت الأبيض.ووفقًا لمصادر نقلتها "بوليتيكو"، فقد ألغى فريق بايدن أيضا رحلة قطار كانت مقررة يوم الاثنين من ويلمنجتون بولاية ديلاوير، حيث يقيم الرئيس المنتخب، إلى واشنطن لأسباب أمنية.وتم تشديد الإجراءات الأمنية في واشنطن منذ الهجوم على الكابيتول هيل الأسبوع الماضي من قبل أنصار الرئيس الحالي دونالد ترامب لمنع الكونغرس من التصديق على فوز جو بايدن.وتقليديا، يتدفق مئات الآلاف من الزوار إلى العاصمة الفيدرالية الأميركية لحضور مراسم تنصيب، لكن تم تقليص شكل الحدث هذا العام بسبب الأزمة الصحية لفيروس كورونا.