الخارجية الأميركية تعلن أن الشعب اللبناني يستحق حكومة تقدم الإصلاحات
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الخارجية الأميركية تعلن أن الشعب اللبناني يستحق حكومة تقدم الإصلاحات

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العرب اليوم - الخارجية الأميركية تعلن أن الشعب اللبناني يستحق حكومة تقدم الإصلاحات

وزارة الخارجية الأميركية
واشنطن - العرب اليوم

الخارجية الأميركية تعلن أن الشعب اللبناني يستحق حكومة تقدم الإصلاحات

 

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الخارجية الأميركية تعلن أن الشعب اللبناني يستحق حكومة تقدم الإصلاحات الخارجية الأميركية تعلن أن الشعب اللبناني يستحق حكومة تقدم الإصلاحات



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باريس ـ العرب اليوم

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