آلاف الإسلاميين يتظاهرون في العاصمة السودانية ضد وساطة الأمم المتحدة

أفادت مصادرنا بأن آلاف الإسلاميين السودانيين تظاهروا السبت أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم، احتجاجا على "التدخل" الدولي الهادف إلى إحياء الانتقال الديمقراطي في البلاد.