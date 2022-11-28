اعتقال 61 شخصاً على صلة بهجوم إيذة في إيران الذي أسفر عن 7 قتلى

أعلنت السلطات الإيرانية اعتقال 61 شخصا على ذمة التحقيق، فيما يخص الهجوم الذي استهدف قبل نحو أسبوعين مدينة إيذة (شرقي محافظة خوزستان )، وأسفر عن 7 قتلى و8 مصابين.