بايدن يجري أول اتصال مع الرئيس الصيني

لأول مرة منذ تنصيبه، أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن محادثة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ليلة الخميس 11 فبراير.وأفاد المكتب الصحفي للبيت الأبيض على موقعه الرسمي بأن بايدن أكد خلال المحادثة مجددا الأولوية في حماية أمن وازدهار وصحة وحياة الشعب الأميركي، إضافة إلى الحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومنفتحة علاوة على ذلك، شدد الرئيس الأميركي على "قلقه الرئيس" بشأن قرارات بكين الاقتصادية فيما يتعلق بالوضع في هونغ كونغ وشينجيانغ ( حيث تعيش أقلية الأويغور) والإجراءات المعقدة المتزايدة في المنطقة، بما في ذلك ما يتعلق بتايوان.وتبادل الطرفان أيضا وجهات النظر حول مكافحة جائحة "كوفيد – 19"، فضلا عن التحديات المشتركة لأمن الصحة العالمي وتغير المناخ ومنع انتشار الأسلحة.

وذكرت وكالة أنباء بلومبيرغ نقلا عن مصادر أن المحادثة الهاتفية بين بايدن وشي جين بينغ كانت الأولى بين الزعيمين منذ تولي بايدن منصب الرئاسة في الولايات المتحدة في 20 يناير.وكان بايدن أشار في 7 فبراير إلى ما وصفها بالمنافسة الشديدة بين بلاده والصين، لكنه أضاف أن البلدين يجب ألا يصلا إلى المواجهة وعشية يوم 6 فبراير، دعت الصين الولايات المتحدة إلى تصحيح الأخطاء التي ارتكبت مؤخرا فيما يتعلق بالصين والعمل معا لتطوير العلاقات.ورأى يانغ جيه تشي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أن واشنطن يتعين عليها تطوير العلاقات الثنائية على أساس مبادئ الاحترام المتبادل وعدم المواجهة والتعاون المتبادل المنفعة.

وقبل ذلك في 5 فبراير، أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين محادثات هاتفية مع جيه تشي، قال خلالها إن السلطات الأميركية تنوي "مساءلة الصين"، مضيفا أن واشنطن ستواصل الدفاع عن حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية، بما في ذلك في شينجيانغ والتبت وهونغ كونغ إلى ذلك، أعرب وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو يوم 4 فبراير عن أمله في أن لا تعني عبارة بايدن "أمريكا عادت" الهيمنة الصينية، واستيلاء المهاجرين الصينيين على ملايين الوظائف في الولايات المتحدة.