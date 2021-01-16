احتجاجات عنيفة ومواجهات بين الشرطة ومحتجين تعم عدد من المناطق التونسية

أفادت وسائل إعلامية أن احتجاجات عنيفة عمت عددا من المناطق التونسية وسط غضب على تردي الأوضاع الاقتصادية ، مساء السبت، وفقا لما نشرته قناة روسيا اليوم الروسية.وقال شهود عيان إن مواجهات ليلية عنيفة بين الشرطة وشبان اندلعت السبت في ست مدن تونسية على الأقل من بينها العاصمة تونس ومدينة سوسة الساحلية وسط سخط على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب.