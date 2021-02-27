أفادت وسائل إعلام أميركية، اليوم السبت، عن اندلاع حريق ضخم في المنطقة الصناعية لمدينة كومبتون الواقعة في ولاية كاليفورنيا الأميركية وذكرت شبكة "abc news" الأميركية أن سيارات إطفاء الولاية هرعت إلى المكان وتم نقل نحو 100 رجل طوارئ إلى المنطقة بسبب كثافة النيران وأشارت الشبكة أن "الحريق انتشر بسرعة في العديد من المحلات ودمر صفًا من الحافلات المتوقفة في مكان قريب، مما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان" وتواصل حرائق الغابات التي باتت بين الأكبر تاريخ ولاية كاليفورنيا الأميركية ، توسعها وتصبح أكثر تدميراً بمرور الوقت، ولا يبدو أن هناك نهاية تلوح في الأفق مع مكافحة خدمات الطوارئ في الاستجابة للكارثة.