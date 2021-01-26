قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل، الاثنين، إنه سيوافق على اتفاق لتقاسم السلطة مع الديمقراطيين، متخليا بذلك عن مطالبه التي عرقلت لأيام عمل المجلس المكون من مئة عضو، والمقسم مناصفة بين الحزبين.وكان ثمة خلاف بين الديمقراطي تشاك شومر، زعيم الأغلبية حاليا بفضل الصوت المرجح لنائبة الرئيس كاملا هاريس، على طلب الجمهوريين أن يتعهد الديمقراطيون بالاستمرار في إجراء يشترط حصول أي تشريع على أغلبية كبيرة تصل إلى 60 صوتا، من أجل إقراره.

ورفض شومر ضمان بقاء ذلك الإجراء.وقال ماكونيل "الإجراء كان جزءا رئيسيا من الأساس الذي قام عليه آخر اتفاق لتقاسم السلطة عام 2001، على أساس حصول كل من الحزبين على 50 مقعدا".وقال جاستن غودمان، المتحدث باسم شومر، في بيان "نحن سعداء لأن السناتور ماكونيل تخلى عن طلبه السخيف. نتطلع إلى تنظيم مجلس الشيوخ تحت سيطرة الديمقراطيين والبدء في تنفيذ أشياء كبيرة وجريئة للشعب الأميركي"، بحسب ما أوردت "رويترز" وأشار بعض الديمقراطيين الليبراليين إلى ضرورة إزالة حاجز الستين صوتا لإقرار التشريعات، من أجل الإسراع بتنفيذ جدول أعمال الرئيس جو بايدن، غير أن بايدن نفسه لم يلمح إلى دعمه لهذه الخطوة.ومنعت هذه الأغلبية الكبيرة مجلس الشيوخ في السنوات القليلة الماضية من إقرار أغلب التشريعات الكبرى.