زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي يتخلى عن الطلب السخيف بشأن تقاسم السلطة
آخر تحديث GMT06:19:35
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي يتخلى عن "الطلب السخيف" بشأن تقاسم السلطة

العرب اليوم -

العرب اليوم - زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي يتخلى عن "الطلب السخيف" بشأن تقاسم السلطة

زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل
واشنطن - العرب اليوم

قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل، الاثنين، إنه سيوافق على اتفاق لتقاسم السلطة مع الديمقراطيين، متخليا بذلك عن مطالبه التي عرقلت لأيام عمل المجلس المكون من مئة عضو، والمقسم مناصفة بين الحزبين.وكان ثمة خلاف بين الديمقراطي تشاك شومر، زعيم الأغلبية حاليا بفضل الصوت المرجح لنائبة الرئيس كاملا هاريس، على طلب الجمهوريين أن يتعهد الديمقراطيون بالاستمرار في إجراء يشترط حصول أي تشريع على أغلبية كبيرة تصل إلى 60 صوتا، من أجل إقراره.

ورفض شومر ضمان بقاء ذلك الإجراء.وقال ماكونيل "الإجراء كان جزءا رئيسيا من الأساس الذي قام عليه آخر اتفاق لتقاسم السلطة عام 2001، على أساس حصول كل من الحزبين على 50 مقعدا".وقال جاستن غودمان، المتحدث باسم شومر، في بيان "نحن سعداء لأن السناتور ماكونيل تخلى عن طلبه السخيف. نتطلع إلى تنظيم مجلس الشيوخ تحت سيطرة الديمقراطيين والبدء في تنفيذ أشياء كبيرة وجريئة للشعب الأميركي"، بحسب ما أوردت "رويترز" وأشار بعض الديمقراطيين الليبراليين إلى ضرورة إزالة حاجز الستين صوتا لإقرار التشريعات، من أجل الإسراع بتنفيذ جدول أعمال الرئيس جو بايدن، غير أن بايدن نفسه لم يلمح إلى دعمه لهذه الخطوة.ومنعت هذه الأغلبية الكبيرة مجلس الشيوخ في السنوات القليلة الماضية من إقرار أغلب التشريعات الكبرى.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي يتخلى عن الطلب السخيف بشأن تقاسم السلطة زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي يتخلى عن الطلب السخيف بشأن تقاسم السلطة



أخبار ذات صلة

GMT 05:33 2021 الثلاثاء ,26 كانون الثاني / يناير

الجيش الأميركي يؤكد أن 5000 عنصر من أفراد الحرس الوطني سيظلون في واشنطن
العرب اليوم - الجيش الأميركي يؤكد أن 5000 عنصر من أفراد الحرس الوطني سيظلون في واشنطن

GMT 05:28 2021 الثلاثاء ,26 كانون الثاني / يناير

بايدن يوقع "قرار السفر" المرتقب على نقيض ترامب
العرب اليوم - بايدن يوقع "قرار السفر" المرتقب على نقيض ترامب

GMT 05:23 2021 الثلاثاء ,26 كانون الثاني / يناير

البيت الأبيض يصرح بايدن يؤكد في اتصال مع ميركل عزمه تقوية التحالف مع حلف النيتو والاتحاد الأوروبي
العرب اليوم - البيت الأبيض يصرح بايدن يؤكد في اتصال مع ميركل عزمه تقوية التحالف مع حلف النيتو والاتحاد الأوروبي

GMT 03:54 2021 الثلاثاء ,26 كانون الثاني / يناير

طائرات تجسس روسية تخترق أجواء منطقة ألاسكا الدفاعية
العرب اليوم - طائرات تجسس روسية تخترق أجواء منطقة ألاسكا الدفاعية

GMT 02:41 2021 الثلاثاء ,26 كانون الثاني / يناير

خفر السواحل التركي ينقذ 37 مهاجرا في مياه إيجه والمتوسط
العرب اليوم - خفر السواحل التركي ينقذ 37 مهاجرا في مياه إيجه والمتوسط

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

إطلالات أنيقة للصبايا مستوحاة من أسيل عمران تعرفي عليها

دبي ـ العرب اليوم

تعتبر اسيل عمران واحدة من أكثر النجمات أناقة في الوطن العربي واسلوبها الشبابي يجمع بين النمط العملي مع لمسات من الأنوثة، ولهذا فإن كثيرات من النساء من مختلف الأعمار يستلهمن منها افكار تنسيقات ازياء لمختلف المناسبات، واليوم جمعنا لك اطلالات كاجوال انيقة للصبايا مستوحاة من اسيل عمران.تختار اسيل عمران إطلالاتها بعناية حسب المناسبة فأحياناً تراها في تنسيقات رسمية أنيقة على السجادة الحمراء وأحياناً تعتمد الأسلوب العملي البسيط، ولهذا وكما ذكرنا فإن كثيرات من الشابات يستلهمن منها افكار لمختلف المناسبات، وقد رصدنا لها مؤخرا عدد من الإطلالات الكاجوال الأنيقة التي نسقتها مشاوير الصباح و للاطلالات اليومية والتي اعتمدت فيها على الأسلوب المعاصر وغير المتكلف فاختارت تصاميم ازياء ناعمة ناسبتها يناسب بأسلوبها الأنثوي. شاهدناها في ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 02:34 2021 الثلاثاء ,26 كانون الثاني / يناير

عارضة الأزياء إيمان"إمبراطورية" في عالم الموضة وترفض أن تكون أيقونة
العرب اليوم - عارضة الأزياء إيمان"إمبراطورية" في عالم الموضة وترفض أن تكون أيقونة

GMT 05:04 2021 الثلاثاء ,26 كانون الثاني / يناير

"جزيرة النورس" وجهة الباحثين عن الاستجمام في البحر الأحمر
العرب اليوم - "جزيرة النورس" وجهة الباحثين عن الاستجمام في البحر الأحمر

GMT 03:46 2021 الثلاثاء ,26 كانون الثاني / يناير

خمسة نصائح من "فنغ شوي"لمنزل مفعم بالطاقة الإيجابية
العرب اليوم - خمسة نصائح من "فنغ شوي"لمنزل مفعم بالطاقة الإيجابية

GMT 03:02 2021 الثلاثاء ,26 كانون الثاني / يناير

بايدن يبحث مع ميركل ملفات إيران وأفغانستان وجائحة كورونا والتغير المناخي
العرب اليوم - بايدن يبحث مع ميركل ملفات إيران وأفغانستان وجائحة كورونا والتغير المناخي

GMT 05:24 2021 الثلاثاء ,26 كانون الثاني / يناير

الأمير هاري ينفي مزاعم اعتزاله مواقع التواصل الاجتماعي
العرب اليوم - الأمير هاري ينفي مزاعم اعتزاله مواقع التواصل الاجتماعي

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 05:08 2021 الخميس ,21 كانون الثاني / يناير

شانجان" تتحدى أودي وفولكس فاغن برباعية دفع جديدة"
العرب اليوم - شانجان" تتحدى أودي وفولكس فاغن برباعية دفع جديدة"

GMT 00:49 2021 الخميس ,21 كانون الثاني / يناير

كهوف جبل "شدا" تتحول لمساكن تجذب السياح جنوب السعودية
العرب اليوم - كهوف جبل "شدا" تتحول لمساكن تجذب السياح جنوب السعودية

GMT 03:16 2021 السبت ,16 كانون الثاني / يناير

رحالة يعثر على "شجرة الحياة" في بحيرة أسترالية
العرب اليوم - رحالة يعثر على "شجرة الحياة" في بحيرة أسترالية

GMT 03:49 2021 الخميس ,21 كانون الثاني / يناير

مدني يؤكّد نتطلع إلى الاستفادة من التجارب المصرية
العرب اليوم - مدني يؤكّد نتطلع إلى الاستفادة من التجارب المصرية

GMT 04:08 2021 الأحد ,17 كانون الثاني / يناير

دبي تطلق "تاكسي لندن" في شوارعها تجريبيا الشهر المقبل
العرب اليوم - دبي تطلق "تاكسي لندن" في شوارعها تجريبيا الشهر المقبل

GMT 07:35 2021 الأحد ,17 كانون الثاني / يناير

مواصفات السيارة الصينية SUV شانجان CS 35 موديل 2021
العرب اليوم - مواصفات السيارة الصينية SUV شانجان CS 35 موديل 2021

GMT 08:57 2021 الأحد ,17 كانون الثاني / يناير

إطلاق التشغيل التجريبي لـ "تاكسي لندن" فبراير المقبل في دبي
العرب اليوم - إطلاق التشغيل التجريبي لـ "تاكسي لندن" فبراير المقبل في دبي

GMT 23:35 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

ألكويانو فريق الدرجة الثالثة يُجبر الملكي على أشواط إضافية
العرب اليوم - ألكويانو فريق الدرجة الثالثة يُجبر الملكي على أشواط إضافية

GMT 23:49 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

اليوفي بطل السوبر الإيطالي للمرة التاسعة بثنائية ضد نابولي
العرب اليوم - اليوفي بطل السوبر الإيطالي للمرة التاسعة بثنائية ضد نابولي

GMT 22:07 2016 الإثنين ,05 أيلول / سبتمبر

كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟
العرب اليوم - كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟

GMT 09:45 2021 الخميس ,21 كانون الثاني / يناير

رئيس "أدنوك" يؤكد أن العالم سيحتاج إلى النفط لعقود عديدة
العرب اليوم - رئيس "أدنوك" يؤكد أن العالم سيحتاج إلى النفط لعقود عديدة

GMT 17:38 2020 الخميس ,24 كانون الأول / ديسمبر

وصول طائرة روسية تحمل لقاح "سبوتنيك V" إلى الأرجنتين
العرب اليوم - وصول طائرة روسية تحمل لقاح "سبوتنيك V" إلى الأرجنتين

GMT 17:43 2020 الإثنين ,28 كانون الأول / ديسمبر

مدير الصحة العالمية يؤكد أن جائحة "كورونا" ليست الأخيرة
العرب اليوم - مدير الصحة العالمية يؤكد أن جائحة "كورونا" ليست الأخيرة

GMT 12:54 2021 الأربعاء ,06 كانون الثاني / يناير

إنتاج نماذج جديدة تدمج بين الجديد في عالم السيارات
العرب اليوم - إنتاج نماذج جديدة تدمج بين الجديد في عالم السيارات

GMT 00:00 2020 الثلاثاء ,18 شباط / فبراير

تنسيق أطقم ملابس رجالي شيك للجامعه ربيع وصيف 2020
العرب اليوم - تنسيق أطقم ملابس رجالي شيك للجامعه ربيع وصيف 2020

GMT 10:23 2019 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

تحذيرات من مخاطر استخدام تطبيق "واتساب الذهبي"
العرب اليوم - تحذيرات من مخاطر استخدام تطبيق "واتساب الذهبي"

GMT 07:12 2020 الأحد ,16 شباط / فبراير

مغربي يخرج لأداء صلاة الفجر وزوجته تمارس الرذيلة على فراشه
العرب اليوم - مغربي يخرج لأداء صلاة الفجر وزوجته تمارس الرذيلة على فراشه

GMT 16:23 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

الانتعاش والانفتاح على الآخرين يسيطر عليك خلال هذا الشهر
العرب اليوم - الانتعاش والانفتاح على الآخرين يسيطر عليك خلال هذا الشهر

GMT 00:50 2018 الأحد ,09 أيلول / سبتمبر

الصين تحتضن أكبر مزارع الطاقة الشمسية في العالم
العرب اليوم - الصين تحتضن أكبر مزارع الطاقة الشمسية في العالم

GMT 00:47 2016 السبت ,02 تموز / يوليو

الدكتورة اشواق محرم تكشف تفاصيل اغتصاب طفلة في محافظة الحديدة
العرب اليوم - الدكتورة اشواق محرم تكشف تفاصيل اغتصاب طفلة في محافظة الحديدة

GMT 03:20 2017 الثلاثاء ,07 شباط / فبراير

تشويه لوحة جدارية لفنانين تصور شكل النساء المسلمات في أستراليا
العرب اليوم - تشويه لوحة جدارية لفنانين تصور شكل النساء المسلمات في أستراليا

GMT 12:34 2014 الخميس ,04 أيلول / سبتمبر

الجلسة المغربية أناقة وتميز يزيد من جمال وفخامة المنزل
العرب اليوم - الجلسة المغربية أناقة وتميز يزيد من جمال وفخامة المنزل
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab