مقتل 12 في غارات تركية على شمال سوريا

سفرت غارات جوية تركية على مواقع عدة في شمال سوريا وشمالها الشرقي، ليل السبت، عن سقوط 12 قتيلاً على الأقل، 6 منهم ينتمون إلى قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها المقاتلون الأكراد، و6 إلى قوات النظام السوري، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إن القصف التركي طال مواقع تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في محافظتي حلب (شمال) والحسكة (شمال شرق)، ونقاطاً تنتشر فيها قوات النظام السوري في محافظتي الرقة والحسكة (شمال)، مشيراً إلى أنّ حصيلة القصف هي 12 قتيلاً.