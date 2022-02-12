وزير الدفاع التونسي يؤكد أهمية تفعيل التعاون العسكري مع باكستان

أكّد وزير الدفاع التونسى عماد ممّيش أهمية انفتاح بلاده على تفعيل التعاون العسكرى مع باكستان في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يمكّن من تبادل الخبرات لتطوير القدرات العسكريّة للقوّات المسلّحة التّونسيّة والباكستانيّة. وذكرت وزارة الدفاع التونسية - فى بيان أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الدفاع، رئيس أركان البحريّة الباكستانيّة، محمد أمجد خان نيازى، بحضور سفير باكستان بتونس طاهير حسين اندرابى، ورئيس أركان جيش البحر التونسى.