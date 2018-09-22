الأمم المتحدة تتبنى قرارًا لتعزيز أداء قوات حفظ السلام

تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم قرارًا لتعزيز أداء قوات حفظ السلام، وذلك بعد سلسلة إخفاقات في حمايتها للمدنيين.

وتقدمت الولايات المتحدة الأميركية بمشروع القرار لتحسين أداء قوات حفظ السلام.

ويهدف القرار إلى تعزيز التدابير في حال حصول تقصير، مثل إعادة جنود حفظ السلام إلى أوطانهم واستبدال الوحدات وحجب مدفوعات الأمم المتحدة عن الجنود المتورطين في سلوك مسيء.