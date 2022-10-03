ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مركز تعليمي في كابول إلى 43 قتيلا

ارتفعت حصيلة القتلى جراء تفجير انتحاري استهدف الجمعة مركزا تعليميا في كابول إلى 43 شخصا على الأقل، وفق حصيلة جديدة نشرتها بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان الاثنين.

وكان انتحاري فجر نفسه على مقربة من قاعة دراسية في حيّ بكابول تقطنه غالبية من أقلية الهزارة الشيعية.