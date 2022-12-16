 نقل قائد شرطة بولندا إلى المستشفى بعد انفجار هدية تلقاها في أوكرانيا
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 نقل قائد شرطة بولندا إلى المستشفى بعد انفجار هدية تلقاها في أوكرانيا

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العرب اليوم -  نقل قائد شرطة بولندا إلى المستشفى بعد انفجار هدية تلقاها في أوكرانيا

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وارسو ـ العرب اليوم

قالت وزارة الداخلية البولندية فى بيان لها، أمس الخميس،: "بالأمس فى الساعة 7:50 صباحًا، وقع انفجار فى غرفة مجاورة لمكتب رئيس الشرطة".

وتابعت: "خلال زيارة عمل رئيس الشرطة لـ أوكرانيا فى 11-12 ديسمبر من هذا العام، حيث التقى برؤساء الشرطة الأوكرانية ودائرة حالات الطوارئ، تلقى بعض الهدايا، انفجرت إحداها".

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 نقل قائد شرطة بولندا إلى المستشفى بعد انفجار هدية تلقاها في أوكرانيا  نقل قائد شرطة بولندا إلى المستشفى بعد انفجار هدية تلقاها في أوكرانيا



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