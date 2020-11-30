مصر تدين الهجوم الإرهابي في نيجيريا

أدانت مصر الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين أبرياء في شمال شرقي نيجيريا، مما أودى بحياة أكثر من مائة شخص وإصابة آخرين وأكدت مصر فى بيان لوزارة الخارجية اليوم، وقوفها بجانب نيجيريا في هذا المصاب الأليم، داعيةً إلى ضرورة التصدي للإرهاب من خلال تحرك وتكاتُف جماعي حازم، على المستويين الإقليمي والدولي، بهدف النجاح في دحر خطر الإرهاب.