هجوم بطائرة مسيرة يستهدف محيط مطار بغداد

قالت وسائل إعلام عراقية، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، إن قصفا صاروخيا استهدف محيط مطار بغداد.وذكرت قناة "العربية" السعودية أن القصف استهدف الجانب العسكري من المطار.وأفادت وسائل إعلام عراقية بأن القصف استهدف قاعدة "فيكتوريا" الأمريكية في المطار.وأشارت قناة العربية نقلا عن مصادر أن الهجوم تم بطائرة مسيرة. وأن منظومة الدفاع الجوي داخل مطار بغداد فُعلت.

