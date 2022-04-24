تركيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات التي تنقل قوات من روسيا إلى سوريا

نقل تلفزيون «تي آر تي خبر» الرسمية التركية عن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، قوله، إن المجال الجوي التركي أُغلق أمام الطائرات العسكرية والمدنية التي تنقل قوات من روسيا إلى سوريا بعد محادثات مع موسكو.وذكر التلفزيون أن جاويش أوغلو أدلى بهذا التصريح للصحافيين المرافقين له على طائرة تقله إلى أوروجواي.