أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 22 عنصرا من تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" ( حزب العمال الكردستاني) شمالي سوريا والعراق، يومي الجمعة والسبت.

وعلي حسابها في "تويتر"، أوضحت وزارة الدفاع التركية أنه "تم تحييد 10 إرهابيين شمالي العراق، و12 شمالي سوريا" وأكدت الدفاع التركية "ملاحقة الإرهابيين أينما كانوا".