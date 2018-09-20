أستراليا تؤيد تقرير بعثة تقصي الحقائق حول جرائم الحرب ضد الروهينغا في ميانمار

أيدت الحكومة الأسترالية التقرير الصادر عن بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في ميانمار الذي دعا إلى محاكمة عدد من كبار ضباط جيش ميانمار أمام محكمة دولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد أقلية الروهينغا المسلمة.
وقالت وزيرة الخارجية الاسترالية ماريس باين في بيان إن الحكومة الأسترالية تنظر في خيارات كاستجابة لتقرير بعثة تقصي الحقائق بما في ذلك فرض عقوبات محددة الأهداف، مضيفةً أن أستراليا تدعم الجهود الدولية الجديدة بشأن المساءلة والعدالة في ميانمار.
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تعدّ ويني هارلو واحدة مِن عارضات الأزياء الأكثر طلبا خلال الفترة الحالية مِن أسابيع الموضة حول العالم، بعد أن ظهرت على منصات الأزياء في مدينة نيويورك ولندن، وتواصل أيضا حضورها المميز بأسبوع الموضة في ميلانو، إذ تألقت في عرض ربيع/ صيف 2019 لدار "Byblos" الشهيرة الأربعاء، إلى جانب العارضة الفرنسية ثيلان بلوندو. وبدت العارضة الكندية البالغة من العمر 24 عاما، بإطلالة مثيرة إذ ارتدت بنطلونا باللون الفضي اللامع ونسّقت معه بلوزة على شكل خلية النحل بنفس اللون، كما أضافت إلى طولها الذي يصل لـ5 أقدام و9 بوصات، زوجا من الأحذية الكاحل باللون الأبيض الباهت. وأكملت هارلو إطلالتها بإضافة لون مبهج لإبراز أزيائها مع ظلال العيون الزرقاء النابضة بالحياة، رغم أن باقي وجهها بدى خاليا تمامًا من المكياج، وكانت موهبة ويني في عرض الأزياء واضحة للغاية إذ صعدت على المدرج في ثقة
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