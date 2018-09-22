واشنطن تعلن الترتيب لقمة أخرى تجمع الرئيس الأميركي بالزعيم الكوري الشمالي

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم، إن الولايات المتحدة تعمل من أجل ترتيب قمة ثانية بين الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون لكن لا يزال الأمر يتطلب المزيد من العمل "لضمان أن تكون الظروف مواتية" لعقد الاجتماع.

وبين وزير الخارجية بومبيو في مقابلة مع تلفزيون فوكس نيوز الامريكي قائلا"نعمل من أجل ترتيب القمة،لكن لا يزال الأمر يتطلب بعض العمل لضمان أن تكون الظروف مواتية وأن يكون الزعيمان في وضع يمكننا فيه تحقيق تقدم ملموس".

وأضاف إنه يأمل في إمكانية عقد الاجتماع في المستقبل القريب.