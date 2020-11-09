الصين تسجل 33 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الصين على مدار الـ24 ساعة الأخيرة 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد19) وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين في بيان لها اليوم أن 32 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج وأوضحت اللجنة أن العدد الإجمالي المسجل لإصابات الفيروس المؤكدة في البلاد يبلغ حتى الآن 86 ألفًا و 245 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات مستقرًا عند 4634.