اشتعال صهريج وقود يوقف الحركة على جسر القرم الروسي
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اشتعال صهريج وقود يوقف الحركة على جسر القرم الروسي

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العرب اليوم - اشتعال صهريج وقود يوقف الحركة على جسر القرم الروسي

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موسكو - العرب اليوم

 أفادت سلطات شبه جزيرة القرم الروسية باشتعال صهريج وقود في أحد أجزاء جسر القرم فجر اليوم السبت وقال أوليغ كروتشكوف مستشار رئيس القرم في بيان له: "حسب المعلومات الأولية، فقد اشتعلت النيران في صهريج وقود في أحد المواقع (بالجسر). أقواس الملاحة لم تتضرر. ومن السابق لأوانه الحديث عن الأسباب والعواقب".

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اشتعال صهريج وقود يوقف الحركة على جسر القرم الروسي اشتعال صهريج وقود يوقف الحركة على جسر القرم الروسي



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