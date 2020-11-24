اشتعال حريق بطائرة بوينغ 747 بريطانية في مطار إسباني

اشتعلت النيران في طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيروايز" من طراز "بوينغ 747"، في مطار إسباني.وكانت الطائرة مخزنة في مطار كاستيلون الإسباني، بعد سحبها مؤخرا من الخدمة.تُظهر اللقطات ألسنة اللهب تتصاعد من خلف قمرة القيادة في مقدمة الطائرة.أخمد رجال الإطفاء الحريق مستخدمين خراطيم المياه، لكن الطائرة تعرضت لأضرار جسيمة، وفقا لموقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وأكد مطار كاستيلون عدم وقوع إصابات، وأنه لم يكن أحد على متن الطائرة في ذلك الوقت.وأضاف، أنه "كان من المقرر تفكيك الطائرة والتخلص منها، بعد سحبها من الخدمة مؤخرا.ولم يعرف بعد، كيف بدأ الحريق.