اشتباكات بين فلسطينيين و قوات الأمن الفلسطينية في مخيم جنين

أفادت مراسلتنا بوقوع صدامات واشتباكات بين فلسطينيين و قوات الأمن الفلسطينية في مخيم جنين، .وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن مواجهات اندلعت في المخيم عقب وقوع اشتباكات تخللها اطلاق الأجهزة الأمنية لقنابل الغاز لتفريق الشبان.