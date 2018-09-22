وزير الخارجية الأميركي يبحث مع نظيره الياباني نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية

بحث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الياباني تارو كونو أمس نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان ان الجانبين ناقشا حملة الضغط المستمرة لتحقيق نزع السلاح النووي نهائيًا، إضافة إلى بحث عدد من القضايا من بينها الجمعية العامة للأمم المتحدة والقضايا الأمنية العالمية ذات الأهمية بالنسبة للعلاقات الاستراتيجية بين اليابان والولايات المتحدة.