غرق سفينة شحن على متنها 22 شخصًا في كوريا الجنويبة

أعلن خفر السواحل في كوريا الجنوبية أن سفينة شحن مسجلة في هونج كونج تقل 22 شخصًا من أفراد الطاقم غرقت قبالة جزيرة جيجو بجنوب البلاد اليوم الأربعاء. وأنقذ أفراد خفر السواحل اثنين من أفراد الطاقم، بينما يجري البحث عن الآخرين.