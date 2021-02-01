ترشيح كوشنر ونائبه لجائزة نوبل للسلام
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ترشيح كوشنر ونائبه لجائزة نوبل للسلام

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العرب اليوم - ترشيح كوشنر ونائبه لجائزة نوبل للسلام

جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض السابق
واشنطن - العرب اليوم

رُشح جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض السابق ونائبه آفي بيركوفيتش لجائزة نوبل للسلام، الأحد، لدورهما في المفاوضات التي أسفرت عن إعلان اتفاقيات سلام بين إسرائيل ودول عربية وكان كوشنر، صهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وبيركوفيتس، مبعوث الشرق الأوسط السابق، شخصيتين رئيسيتين في التفاوض على اتفاقيات بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان والمغرب وأعلنت الاتفاقيات في الفترة بين منتصف أغسطس ومنتصف ديسمبر، وكانت أهم تطور دبلوماسي في الشرق الأوسط خلال 25 عاما ورشح الاثنان المحامي الأميركي آلان ديرشوفيتز، الأستاذ المتفرغ بكلية هارفارد للقانون.

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ترشيح كوشنر ونائبه لجائزة نوبل للسلام ترشيح كوشنر ونائبه لجائزة نوبل للسلام



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