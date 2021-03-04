نيويورك تايمز تعلن بايدن يقرر الحد من استخدام الطائرات دون طيار لتوجيه ضربات بعيدا عن مناطق الحروب
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نيويورك تايمز تعلن بايدن يقرر الحد من استخدام الطائرات دون طيار لتوجيه ضربات بعيدا عن مناطق الحروب

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العرب اليوم - نيويورك تايمز تعلن بايدن يقرر الحد من استخدام الطائرات دون طيار لتوجيه ضربات بعيدا عن مناطق الحروب

الرئيس الأميركي جو بايدن
واشنطن - العرب اليوم

نيويورك تايمز تعلن بايدن يقرر الحد من استخدام الطائرات دون طيار لتوجيه ضربات بعيدا عن مناطق الحروب

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نيويورك تايمز تعلن بايدن يقرر الحد من استخدام الطائرات دون طيار لتوجيه ضربات بعيدا عن مناطق الحروب نيويورك تايمز تعلن بايدن يقرر الحد من استخدام الطائرات دون طيار لتوجيه ضربات بعيدا عن مناطق الحروب



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