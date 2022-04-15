إصابة 59 شخصا خلال مواجهات اندلعت بعد اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي ساحات المسجد الأقصى

اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين المعتكفين في المسجد الأقصى وبين قوات الجيش الإسرائيلي بعد صلاة فجر اليوم الجمعة، إثر اقتحامها لساحات المسجد. وقالت منظمة الهلال الأحمر الفلسطيني إنه "تم نقل 59 مصابا حتى الآن لمستشفيات القدس جراء المواجهات المستمرة في المسجد الأقصى". من جهته، دان خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، الواقعة مؤكدا على أن "الاحتلال استخدم أسلوب الغدر وهاجم المصلين العزل بطرق حربية وبالأسلحة النارية"، محذرا بشدة من إدخال القرابين إلى الأقصى. ووصل آلاف الفلسطينيين، فجر اليوم الجمعة، إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة فجر الجمعة الثانية من شهر رمضان.

ونصب الشبان المتاريس الحديدية والخشبية بالقرب من باب المغاربة ومداخل مسدي قبة الصخرة والقبلي خشية وتحسبا من اعتداء أو اقتحام على يد قوات الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين. وقبل انعقاد الصلاة بدقائق، اقترب بعض عناصر الجيش الإسرائيلي من ساحات المسجد الأقصى، فتصدى الشبان لهم بإلقاء الحجارة وإطلاق المفرقعات النارية. واعتلى عدد من الجنود الإسرائيليين، أسطح المباني قرب باب السلسلة في محيط المسجد الأقصى، ثم اندلعت المواجهات. وأطلق عناصر الجيش الإسرائيلي قنابل الصوت والغاز على الشبان والنساء والمسنين، ورد الفلسطينيون بإلقاء الحجارة والمفرقعات النارية.