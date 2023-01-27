صفارات الإنذار تدوي ليلا في أوكرانيا وسجال حول أمن زابوريجيا

دوت صفارات الإنذار ليلا في معظم أنحاء أوكرانيا، فيما أفاد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوقوع انفجارات قوية بالقرب من محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا.

وبحسب بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للوكالة فإن ثمانية انفجارات قوية هزت نوافذ المباني الإدارية يوم أمس ايضا. روسيا من جانبها اعتبرت تصريحات الوكالة الدولية بشأن انفجارات حول المحطة استفزازية