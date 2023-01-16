استئناف البحث عن 4 ما زالوا مفقودين بعد تحطم طائرة في نيبال

قال مسؤولون إن رجال الإنقاذ في نيبال استأنفوا الاثنين، البحث عن 4 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين بعد أسوأ حادث تحطم طائرة تشهده البلاد منذ 30 عاماً.وانتشل رجال الإنقاذ جثث 68 شخصاً من بين 72 كانوا على متن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية يتي والتي تحطمت في مدينة بوخارا السياحية قبل دقائق من هبوطها، الأحد. وكانت الطائرة في رحلة من كاتمندو إلى بوخارا وعلى متنها 57 من نيبال و5 هنود و4 روس وأيرلندي واثنان من كوريا الجنوبية وأسترالي وفرنسي وأرجنتيني.