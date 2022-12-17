 ارتفاع حصيلة ضحايا الاضطرابات في البيرو إلى 18 قتيلا
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 ارتفاع حصيلة ضحايا الاضطرابات في البيرو إلى 18 قتيلا

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العرب اليوم -  ارتفاع حصيلة ضحايا الاضطرابات في البيرو إلى 18 قتيلا

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ليما ـ العرب اليوم

ارتفعت حصيلة الاضطرابات التي تشهدها البيرو إلى 18 قتيلا، قضى عددٌ منهم برصاص الشرطة والجيش، في وقت لا يزال قرابة 5 آلاف سائح عالقين في منطقة ماتشو بيتشو حيث تقع قلعة الإنكا الشهيرة.

وقالت الرئيسة الجديدة دينا بولوارت خلال حفل أُقيم في الكلية العسكرية في ليما الجمعة "آسف للأحداث المأسوية التي أودت بالعديد من المواطنين في مناطق مختلفة من البلاد، هذا يجب أن يتوقف".

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 ارتفاع حصيلة ضحايا الاضطرابات في البيرو إلى 18 قتيلا  ارتفاع حصيلة ضحايا الاضطرابات في البيرو إلى 18 قتيلا



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