روسيا تحذر بريطانيا من اختراق طائراتها المجال الجوي الروسي
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روسيا تحذر بريطانيا من اختراق طائراتها المجال الجوي الروسي

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العرب اليوم - روسيا تحذر بريطانيا من اختراق طائراتها المجال الجوي الروسي

موسكو-العرب اليوم

حذرت وزارة الدفاع الروسية من خطط بريطانية لتسيير طائرة استطلاع بريطانية من طراز RC-135 في مسار يخترق حدود روسيا، واصفة الأمر بـ الاستفزاز المتعمد.

 

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روسيا تحذر بريطانيا من اختراق طائراتها المجال الجوي الروسي روسيا تحذر بريطانيا من اختراق طائراتها المجال الجوي الروسي



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