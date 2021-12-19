التحالف العربي بقيادة السعودية يعلن تدمير طائرة مسيرة حوثية أطلقت باتجاه خميس مشيط

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأحد، تدمير طائرة مسيرة حوثية أطلقت باتجاه خميس مشيط جنوبي السعودية. وقال التحالف العربي، بقيادة السعودية، إن "الطائرة المسّيرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي".