فتاوى وبيانات متتالية من مؤسسات دينية في عدة دول، تؤكد بالدلائل أن الإخوان جماعة إرهابية، وأن الانتماء إليها "حرام شرعا" أحدث تلك الجهود الدعوية لمحاربة التنظيم الإرهابي وكشف خطورته، صدرت عن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، الذي أكد تجريم تنظيم الإخوان واعتباره منظمة إرهابية. يأتي هذا بعد 3 أيام من فتوى للدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أكد فيها أن الانتماء لتنظيم الإخوان "حرام شرعا" هذه الفتوى جاءت بعد نحو أسبوع من فتوى للمفتي العام للمملكة العربية السعودية، الشيخ عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ، بأن جماعة الإخوان "ضالة ولا تمت للإسلام بصلة".

واستبق الفتوى بيان لهيئة كبار العلماء في السعودية، بتاريخ 10 نوفمبر الجاري، أكد فيه أن جماعة الإخوان تنظيم إرهابي لا يمثل منهج الإسلام، ودعا الجميع إلى "الحذر من هذه الجماعة وعدم الانتماء إليها أو التعاطف معها" تأتي تلك الجهود في إطار حرب دعوية شاملة تستهدف التحذير من جماعة الإخوان الإرهابية وكشف خطورتهم على المجتمع، تشنها مختلف المؤسسات الدينية في قلب الوطن العربي من النيل للخليج، ممثلة في مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ودار الإفتاء المصرية، إضافة إلى مختلف المؤسسات الدينية في السعودية من هيئة كبار العلماء، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

تحمل تلك الجهود الدعوية أهمية خاصة كونها صادرة عن المؤسسات الدينية والجهات المخولة بالإفتاء في 3 من أهم الدول العربية والإسلامية، التي تحمل لواء نشر الإسلام الوسطي المعتدل، وتأخذ على عاتقها قيادة الحرب على التنظيمات الإرهابية بشكل عام وتنظيم الإخوان بشكل خاص كما تأتي تلك الجهود الدعوية ضمن استراتيجية شاملة، تستهدف في جانبها التوعوي التحذير من خطر تلك الجماعات والتعريف بحقيقتها، وفي جانبها الشرعي حماية المنبر الدعوي من فكرها المنحرف ونشر الوسطية والاعتدال، وفي جانبها الأمني مساندة الجهود الأمنية في توجيه ضربة قاضية لفلول تلك الجماعة الإرهابية، واجتثاث جذورها.