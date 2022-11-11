مقتل شرطي في هجوم بسكين في بروكسل وسلطات مكافحة الإرهاب تتولى التحقيق

توفّي شرطي متأثّرًا بجروحه إثر تعرّضه، في بروكسل لهجوم بسكّين نفّذه رجل جرى القبض عليه، في وقتٍ يتولّى مكتب المدعي الفيدرالي البلجيكي المتخصّص في شؤون الإرهاب التحقيق بهذه الواقعة.

وقال المتحدّث باسم مكتب المدعي العام الفيدرالي إريك فان دويز لوكالة فرانس برس "تسلّمنا الملفّ لأنّ هناك اشتباهًا في وجود دافع إرهابي، وهو ما سيتعيّن بالطبع تأكيده أو نفيه من خلال التحقيق".

وقد قُبض على مشتبه به أصيب بنيران شرطيّ، ونُقِل إلى المستشفى.