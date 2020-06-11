ألمانيا تؤكد أنها ستؤدي دور الوسيط تجاه خطوة إسرائيل بضم أراضٍ فلسطينية
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ألمانيا تؤكد أنها ستؤدي دور الوسيط تجاه خطوة إسرائيل بضم أراضٍ فلسطينية

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العرب اليوم - ألمانيا تؤكد أنها ستؤدي دور الوسيط تجاه خطوة إسرائيل بضم أراضٍ فلسطينية

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس
عمان - العرب اليوم

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم إنّ بلاده ستؤدي دور الوسيط في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي تجاه خطوة إسرائيل بضم أراضٍ فلسطينية، منوهاً إلى ضرورة وحدة المواقف داخل الاتحاد ومجلس الأمن.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في العاصمة الأردنية عمان "سنقدم مساهماتنا لنؤسس سياقاً للمفاوضات"، مشيراً إلى سعي بلاده إلى قيادة دور جدي وصريح في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى القيام بدور بناء على الساحة العالمية.

وأكّد على ضرورة أنّ يعيش الناس بهذه المنطقة بشكل سلمي ومستدام، وهنالك جهوزية للمفاوضات، مشدداً على ضرورة الوصول إلى نتائج ملموسة.

وأشار الوزير الألماني إلى أنّ الجانب الإسرائيلي أبلغه "أنّ الوقت ليس مناسباً للرد على ضمّ لم يحصل بعد".

وتطرق ماس إلى الأزمة الليبية، معرباً عن أسفه لخرق حظر الأسلحة، مؤكداً أن المبادرة المصرية تعطي "ديناميكية" جديدة لوقف إطلاق النار.

ووصف الوزير الألماني الوقت الراهن بأنه وقت الدبلوماسية، وهو صعب جداً، مشيراً إلى ضرورة الوصول إلى قواسم مشتركة بين جميع الأطراف.

من جهته أكد الوزير الأردني دعم بلاده لمخرجات مؤتمر برلين كسبيل للتوصل إلى حل سياسي، ودعم كل جهد يحول دون أن تصبح ليبيا ساحة للصراعات الإقليمية، موكدا أن الحل يجب أن يمر عبر حلٍ سياسي.

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ألمانيا تؤكد أنها ستؤدي دور الوسيط تجاه خطوة إسرائيل بضم أراضٍ فلسطينية ألمانيا تؤكد أنها ستؤدي دور الوسيط تجاه خطوة إسرائيل بضم أراضٍ فلسطينية



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