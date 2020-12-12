السودان يغلق معبر أرقين الحدودي مع مصر
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السودان يغلق معبر أرقين الحدودي مع مصر

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العرب اليوم - السودان يغلق معبر أرقين الحدودي مع مصر

السودان
الخرطوم - العرب اليوم

أعلنت وزارة النقل السودانية غلق معبر أرقين الذي يربط السودان مع مصر، اعتبارا من أمس الجمعة، دون ذكر الأسباب ونص القرار الصادر عن الوزارة على وقف حركة المركبات سواء كانت مركبات خاصة أو مركبات نقل ركاب أو مركبات نقل بضائع من وإلى السودان عبر معبر أرقين الحدودي مع مصر وأوضحت الوزارة أن القرار جاء بناء على التوجيهات الصادرة من وزارة الداخلية. كما نوهت على المتعاملين والجهات ذات الصلة بوضع القرار موضع التنفيذ الفوري مع أخذ كافة التدابير اللازمة لنفاذه.

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السودان يغلق معبر أرقين الحدودي مع مصر السودان يغلق معبر أرقين الحدودي مع مصر



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