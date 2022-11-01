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مقتل شخص في إطلاق نارقرب مدرسة في تورونتو

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تورونتو - العرب اليوم

 لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب آخر في إطلاق نار خارج مدرسة في مدينة تورنتو بكندا. حسب ما ذكرته الشرطة المحلية.  وجاء في بيان للشرطة: "توفي شخص واحد ، وأصيب آخر.. تم نقل المراهق المصاب إلى مركز طبي".  وتمكن المشتبه به من الفرار من مسرح الجريمة.

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مقتل شخص في إطلاق نارقرب مدرسة في تورونتو مقتل شخص في إطلاق نارقرب مدرسة في تورونتو



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