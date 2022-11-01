مقتل شخص في إطلاق نارقرب مدرسة في تورونتو

لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب آخر في إطلاق نار خارج مدرسة في مدينة تورنتو بكندا. حسب ما ذكرته الشرطة المحلية. وجاء في بيان للشرطة: "توفي شخص واحد ، وأصيب آخر.. تم نقل المراهق المصاب إلى مركز طبي". وتمكن المشتبه به من الفرار من مسرح الجريمة.