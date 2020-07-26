سر اختفاء طائرة السراج القادمة من تركيا

أعلنت الخطوط الليبية، السبت، أنها فقدت الاتصال بطائرتها القادمة من تركيا وعلي متنها أعضاء حكومة الوفاق في ليبيا هذا ولم تعلن حتى الأن أية جهة عن وقوع أى حادث او تسجيل الأقمار الصناعية لسقوط طائرات فى المجال الجوى مسار الطائرة المفقودة ويتواجد فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية في تركيا، حيث اجتمع بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول.

من جانبه، أكد الجش الوطني الليبي أن فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية يتواجد في اسطنبول لتلقي أخر التعليمات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ويزور عدد من أعضاء حكومة الوفاق الليبية تركيا منذ أيام، بينهم وزير الداخلية فتحي باشاغا، حيث استقبله وزير الدفاع التركي بمراسم عسكرية.